Sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia al mattino sulle zone di pianura, in progressivo dissolvimento. Nuvolosità in aumento nella sera-notte. Temperature minime in calo con valori di qualche grado inferiori a zero gradi sulle zone di pianura emiliane, con gelate nelle aree rurali, tra -1 e 2 gradi sul settore costiero. Massime in lieve calo con valori attorno a 3 gradi sul centro-ovest, mentre sulla Romagna valori attorno a 4/6 gradi. Venti deboli tendenti a disporsi dai quadranti occidentali lungo la costa. Mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso durante la mattina.

(Arpae)