Geovest in collaborazione con Dismeco S.r.l., azienda specializzata nel trattamento e nella rigenerazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, ha dato vita oggi ad un gesto tangibile di solidarietà donando otto lavatrici rigenerate ai Comuni di Crevalcore, Nonantola, Ravarino e Sant’Agata Bolognese. Un’iniziativa unica a livello europeo che segna l’inizio di un cammino mirato alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione del territorio.

Le lavatrici (RAEE del raggruppamento 2), provenienti dai centri di raccolta di Crevalcore e Nonantola trovano nuova vita grazie a Dismeco e diventano lavatrici “solidali”.

Il Presidente di Geovest, William Maccagnani, lieto di questa collaborazione e del valore connesso a tale iniziativa ha sottolineato come “Progetto Utile” incarni concretamente il concetto di economia circolare.

“Un’iniziativa che speriamo possa crescere in futuro anche con altre categorie di RAEE per riuscire a produrre sempre meno rifiuti grazie al riuso e al riutilizzo” ha affermato.

Un aspetto, questo, sottolineato anche dal dott. Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Dismeco Srl e portavoce di CNA Industria Green Bologna, che ha anche evidenziato come, spesso le lavatrici diventano rifiuti per la mancanza di pezzi di ricambio ed è da qui che nasce l’idea che ha portato alla realizzazione di questo progetto. Attraverso la demolizione selettiva di questi RAEE, infatti, si riesce a recuperare il 98% delle materie prime e i ricambi necessari per la rigenerazione delle lavatrici che perfettamente funzionanti vengono poi destinare a persone in criticità economica e/o sociale.

Andrea Balboni, Presidente Cna Area Terre d’Acqua, anch’egli intervenuto alla cerimonia, ha raccontato di come, grazie alla collaborazione con Dismeco, è nata la prima Academy in Italia per la formazione professionale del riparatore di elettrodomestici, presso l’ex-Cartiera di Lama di Reno. Un lavoro che necessita di nuove figure professionali e che crea nuove opportunità di lavoro.

La cerimonia si è conclusa con le parole del sindaco di Sant’Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli, che fattosi portavoce delle quattro amministrazioni coinvolte nella donazione, e lieto di aver avuto la possibilità di partecipare a questo importante progetto, grazie a Geovest, ne ha riconosciuto l’alto valore ambientale, sociale e professionale sottolineando l’importanza del riutilizzo.

Un connubio virtuoso tra solidarietà e sostenibilità questo è “Progetto Utile” che si propone come esempio concreto nella costruzione di un futuro migliore.