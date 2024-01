Diversamente da quanto previsto, domenica 21 gennaio, al Teatro Facchini di Medolla (h17) andrà in scena uno spettacolo che vedrà la presenza dell’attrice teatrale Paola Gassman, del soprano Paola Sanguinetti e dell’arpista Davide Burani dal titolo “Mio caro mago, un bacio al cuore”: una coinvolgente rappresentazione che unisce recitazione e musica per omaggiare il celebre Maestro Giuseppe Verdi, attraverso le lettere scritte dalla moglie Giuseppina Strepponi.

La magistrale interpretazione di Paola Gassman, che vestirà i panni di Giuseppina Strepponi, ci guiderà attraverso alcune lettere della seconda moglie del Maestro: memorie cariche di verità e amore, in grado di ricostruire alcuni tra i periodi più importanti per il grande compositore attraverso lo sguardo della sua Peppina, celebre soprano e compagna di vita del grande Giuseppe Verdi.

Nel corso della serata, la recitazione sarà intrecciata a momenti musicali di largo spessore, in cui il soprano Paola Sanguinetti interpreterà alcune tra le più celebri e commoventi composizioni verdiane, accompagnata dall’armonioso suono dell’arpa di Davide Burani.

Musica e recitazione dialogheranno tra loro in uno spettacolo teatrale che è prosa e concerto nello stesso tempo, con testi scritti da Antonella Campani e costumi realizzati da Artemio Cabassi.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.

Si informa che il concerto dell’UmbriaEnsemble, precedentemente previsto per Domenica 21 gennaio 2024, sarà effettuato in data Domenica 21 aprile 2024.