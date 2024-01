Nella mattinata di venerdì 19 gennaio gli uffici del Comando di Polizia Locale di Reggio Emilia in via Brigata Reggio 28, saranno chiusi al pubblico in occasione della celebrazione di San Sebastiano, Santo Patrono e protettore della Polizia locale.

L’attività degli uffici riprenderà regolarmente dalle ore 13 in poi. Si ricorda che l’apertura la pubblico degli uffici è prevista da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.30, sabato e prefestivi dalle 8.30 alle 12.30.