Per poter amministrare bene un Comune bisogna diminuire i costi, soprattutto eliminare gli sprechi. Così interviene il candidato sindaco Gugliucci Cristiano dopo aver raccolto tante lamentele da parte degli abitanti di San Michele dei Mucchietti. Qualche mese fa è stata costruita una rotonda lungo la strada provinciale 19 che collega Prignano sulla Secchia a Sassuolo, perché – a detta dell’Amministrazione Comunale – si voleva limitare la velocità delle auto in quel tratto di strada.

Ora mi viene da pensare che invece di spendere 640.000 euro (100.000 finanziati dalla Provincia) per costruire questa enorme rotonda, probabilmente sarebbe stato più ragionevole ad esempio rimettere in funzione gli autovelox già esistenti, ma in disuso da parecchi anni. Questi sarebbero costati molto meno e probabilmente si sarebbero ripagati da soli col tempo: magari spostandoli all’altezza della rotonda appena costruita e non dove erano stati posizionati anni fa. Oppure nel tratto di maggior pericolo avrebbero potuto installare delimitatori di velocità quali possono essere i dossi. Ma veramente c’era bisogno di spendere tutti questi soldi?

Abbiamo anche una grave ed urgente situazione che ormai da anni crea non pochi problemi e malumori e mi riferisco al traffico ed all’inquinamento che ne deriva per raggiungere il polo scolastico nei pressi della piscina pubblica. Al mattino le file di auto che si formano sulla strada Viale Martiri di Belfiore nulla hanno da invidiare alle giornate da bollino nero sulle autostrade. A giugno dovrebbe trasferirsi la nuova sede del Formiggini, aumentando il traffico a dismisura. E cosa si è fatto per porre rimedio? Ancora nulla di concreto, si parla di un intervento economico del PNRR che tarda ad arrivare. Si era parlato di una bretella per soli mezzi pubblici, della costruzione di una pista ciclabile protetta per poter consentire agli studenti di arrivare a scuola senza l’utilizzo dei mezzi. Ed io aggiungo che le soluzioni per risolvere questo disagio non mancano.

In collaborazione con la Lista Civica Per Sassuolo ad esempio ne abbiamo studiata una in particolare che potrebbe limitare e di molto la circolazione delle auto a costo zero. Si potrebbero pianificare gli ingressi alle scuole come fanno già da mesi in Inghilterra, in modo da mantenere le strade più libere e pulite. Si eviterebbe l’ingresso in contemporanea di tutti gli istituti per non concentrare tutti gli ingressi in uno stesso orario. Gli studenti dell’IPSIA potrebbero entrare alle ore 7,50 quelli del Volta alle 8,10 e quelli del Formiggini alle 8,25 naturalmente cambiando gli orari di uscita e cercando un orario consono che accontenti tutti per ciò che riguarda i trasporti pubblici.