Si è svolto sabato 20 e domenica 21 gennaio presso lo Sporting Club Sassuolo la terza edizione della Winter Cup, torneo di tennis giovanile con formula rodeo. I partecipanti sono stati 65 bambini divisi su 4 categorie, under 10 e 12 maschile e femminile, con ampia partecipazione degli atleti emiliani da Modena e Bologna, e tanti da altre regioni come Veneto e Lombardia. Un vero successo per il circolo sassolese, che per questa edizione ha visto impegnati tanti giocatori di livello altissimo e sfide incredibili.

Nella categoria under 10 maschile conquista il titolo Filippo Bregoli del Club La Meridiana, battendo in finale Alessandro Serra Zanetti, giocatore under 9 del Tennis Modena. Nella categoria under 12 il titolo è andato a Lorenzo Emanuel Burato del T.C. Guidizzolo (Mantova) che partendo dal tabellone di qualificazione è giunto in finale e ha sconfitto per 4/2 5/4 Matteo Grotti dello Sporting Club Sassuolo. Nella rispettiva categoria femminile derby tra le due giocatrici del Tennis Modena: Gaia Serra Zanetti, in particolare, ha avuto la meglio su Petra Salvi per 4/0 4/1. Infine nell’under 10 femminile successo per Victoria Vivi del Tennis Club Saliceta di Modena che in finale si è trovata Gisele Dallari dello Sporting Club Sassuolo e ha vinto per 4/0 5/3.

Prossimo appuntamento al Club sarà la tappa under 14 e 16 della Winter Cup, sempre femminile e maschile, che prenderà il via sabato 10 febbraio con formula rodeo e vedrà impegnate le categorie superiori. Le iscrizioni per tutti i giocatori sono già aperte sul sito della Federtennis.