Dopo il buon esito riscontrato negli appuntamenti precedenti del 2023, Lapam Confartigianato ha deciso di replicare anche in questo 2024 il corso dedicato alla protezione dei dati personali nell’era digitale. L’appuntamento con il corso online è in programma giovedì 25 gennaio a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13. All’interno del corso verranno trattati gli argomenti di stretto rilievo per la tematica: dal regolamento europeo ai principi legati al trattamento, passando per i diritti dell’interessato, le figure della “privacy”, le misure di sicurezza, i data breach e le sanzioni.

Il corso, della durata di 4 ore, prevede un primo momento dedicato alla formazione, un secondo momento destinato al confronto sui temi trattati e una fase finale in cui verrà sottoposto ai partecipanti un breve test di verifica dell’apprendimento, a seguito del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Lapam Confartigianato ha predisposto un servizio che consente ai titolari delle aziende e ai suoi dipendenti di ricevere un’adeguata formazione in merito al trattamento dei dati personali.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.lapam.eu e compilare la scheda d’iscrizione, inviandola successivamente a privacy@lapam.eu.