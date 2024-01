In occasione del 27 gennaio Giorno della Memoria, il Comune di Medicina promuove diverse iniziative per non dimenticare la Shoah e ricordare tutte le vittime innocenti ebrei, uccise durante la seconda guerra mondiale.

Giovedì 25 gennaio alle 20.30 l’appuntamento è in Sala del Suffragio, via Libertà 60, con il racconto teatrale dedicato ad Arpad Weisz allenatore di origine ebraica del Bologna FC costretto a lasciare la squadra, deportato e ucciso ad Auschwitz.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i Portici di Medicina, A.N.P.I. e Medicina Rosso Blu. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lo scrittore e registra teatrale Davide Giandrini porta sul palcoscenico una narrazione intima e poetica, accompagnata da alcune video proiezioni e da musiche originali suonate al pianoforte. Il racconto, integrando al tema della deportazione la bellezza dello sport, appassiona un pubblico di ragazzi e adulti.

Nel gennaio 1935 Weisz diventò allenatore del Bologna di Renato Dall’Ara. L’anno successivo con soli 14 giocatori, record tutt’oggi imbattuto, conquistò il terzo scudetto della storia bolognese diventando il primo allenatore a vincere il campionato italiano con due squadre diverse.

Una storia di successo per la squadra rossoblù finché nel 1938, a causa delle leggi razziali, Weisz fu costretto a scappare dall’Italia insieme alla famiglia. Deportati nel 1942, moglie e figli trovarono la morte subito nelle camere a gas. L’allenatore invece fu mandato nei campi dell’Alta Slesia e dopo quindici mesi di lavori forzati venne ricondotto ad Auschwitz, dove trovò la morte il 31 gennaio 1944.

“L’Amministrazione è lieta di essere riuscita a organizzare e proporre alla cittadinanza questo significativo spettacolo in occasione del Giorno delle Memoria, proprio nel 70° anniversario della morte di Arpad Weisz.” – dichiara l’Assessore all’Istruzione Dilva Fava.

Iniziative esclusive per le scuole del territorio in occasione del Giorno della Memoria:

Lunedì 22 mattina è andato in scena lo spettacolo “Voci per il giorno della memoria” di e con Dario Criserà, organizzato per le ragazze i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Simoni.

“Arpad Weisz: dal campo di calcio ad Auschwitz” sarà presentato il 25 gennaio mattina alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori Giordano Bruno e M. Maddalena Canedi.

Evento all’interno della stagione teatrale 2023/24 della Sala del Suffragio:

“Voci per il giorno della memoria” con Dario Criserà, regia di Cristiano Falaschi.

sabato 27 gennaio ore 21 – Sala del Suffragio, via Libertà 60 (Medicina – BO)

“Non si può comprendere il presente se si ignora e si tralascia il passato.” Marc Bloch – Apologia della storia.

Dario Criserà porterà in scena “Voci per il giorno della memoria”. Sul palco della Sala del Suffragio una selezione di testi, una molteplicità di voci e di punti di vista per capire come sia stato possibile il manifestarsi di uno dei periodi più oscuri della nostra storia.