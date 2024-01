Nella mattina di ieri, lunedì 22 gennaio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Fontanelli a seguito di una segnalazione giunta alla locale Sala Operativa da parte di un poliziotto della Questura fuori dal servizio, di un tentativo di furto di una bicicletta in corso.

Nello specifico l’agente, mentre transitava in quella via, aveva notato un uomo straniero che cercava di appropriarsi della bicicletta parcheggiata nella pubblica via e, dopo essersi qualificato, riusciva con non poca fatica a far desistere il soggetto dal suo intento criminoso e a chiamare immediatamente l’intervento di una Volante.

Immediatamente giungevano sul posto gli agenti in servizio che bloccavano il soggetto, un 40enne marocchino già noto con precedenti per reati contro il patrimonio, che veniva riconosciuto, grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza, come presunto autore di un altro furto di una bicicletta messo a segno lo scorso 17 gennaio.

Durante le attività di identificazione e perquisizione, inoltre, addosso al soggetto veniva rinvenuto, ben occultato nel vestiario, un coltello di cui l’uomo non forniva alcuna giustificazione.

Al termine degli accertamenti di rito e in virtù di quanto accaduto, il 40enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato, tentato furto e porto di armi o oggetti atti ad offendere.