La nuova stagione teatrale di prosa del ‘Comunale’ di Sasso Marconi parte la prossima settimana e si chiude ad aprile proponendo sei appuntamenti a teatro riuniti nella rassegna “Ridere è una cosa seria”. Quello promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione “Ca’ Rossa” è un cartellone vario ed eterogeneo, in cui trovano spazio progetti di teatro civile che mettono alla berlina i problemi della società contemporanea, pièce che esplorano con ironia e delicatezza l’animo umano di fronte all’amore, al dolore e alla morte, spettacoli che rendono omaggio alle origini del teatro e altri che portano in scena figure femminili emblematiche come Anna Karenina, la Nina di Cechov e l’Emma di Rita Pelusio.

La stagione 2024 si apre giovedì 25 gennaio con Risate di gioia, spettacolo dedicato ai “modi” del teatro di un tempo. Nella notte di Capodanno, nel buio di un teatro addormentato – tra sipari cadenti e riflettori bruciati – si intravedono suggeritori, attori, guitti, capocomici e primedonne: figure cui Elena Bucci e Marco Sgrosso danno voce e forma, portando il pubblico alla scoperta della moltitudine poetica e operosa che ha trascorso la vita dietro le quinte.

Si prosegue l’8 febbraio con Nina. Un soggetto per un breve racconto, spettacolo degli Eccentrici Dadarò ispirato a “Il Gabbiano” di Cechov: un intenso e appassionato monologo che dà voce al dramma esistenziale di una donna divisa tra l’amore per il palcoscenico e quello per un uomo che non approva la sua passione per il teatro. Sempre a febbraio – martedì 20 – va in scena Darwin inconsolabile, spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro che esplora un tema attuale come la crisi delle relazioni umane: una storia in cui riconoscere le nostre nevrosi, i nostri stili di vita frenetici e disumanizzanti, raccontata con ironia e profonda empatia.

A marzo si impossesseranno della scena due figure femminili appassionate e anticonvenzionali. Si parte giovedì 7 con Anna Karenina, spettacolo ispirato all’omonimo romanzo. A indossare i panni di Anna Karenina è Emilio Celata che, giocando con le situazioni e incarnando i tanti personaggi che gravitano intorno alla protagonista, offre una rilettura ironica e fuori dagli schemi del capolavoro di Tolstoj. Giovedì 21 va invece in scena La felicità di Emma, pièce che invita a riflettere sul confine sottile che separa amore e desiderio, felicità e morte, con Rita Pelusio nei panni della protagonista di una cruda e tenera storia d’amore.

La rassegna si chiude il 3 aprile con Apocalisse tascabile, spettacolo di Sardegna Teatro in cui due giovani e brillanti attori, Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, delineano con graffiante ironia il ritratto di una società decadente di fronte all’annuncio dell’imminente fine del mondo.

Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro comunale “Marconi” (Piazza dei Martiri 5) con inizio alle 21.

BIGLIETTI

Biglietto d’ingresso: 10 €

Biglietto ridotto a 5 € per gli under 29

Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico infoSASSO, tel. 051 6758409 – info@infosasso.it

INFORMAZIONI

Consultare la pagina dedicata sul sito web del Comune: https://bit.ly/sassoteatro24