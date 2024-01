Sono tre gli incontri previsti presso la biblioteca comunale di San Prospero che si terranno nei prossimi giorni.

Giovedì 25 gennaio alle 16.15 alcuni operatori animeranno lo spazio della ludoteca nel corso di un evento destinato a bambine e bambini dai tre ai 13 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la presenza di un adulto.

Sabato 27 gennaio alle 16.00 Fabiano Massimi presenterà il suo libro “Se esiste un perdono”, in occasione della Giornata della Memoria. Nel corso di questo incontro, per il quale la partecipazione del pubblico è gratuita e non si richiede la prenotazione, l’autore dialogherà con Federica Scaltriti e l’assessore comunale alla Cultura Antonio Capasso.

Domenica 28 gennaio a partire dalle 14.30 l’associazione Multiverso proporrà “Multifun”, un evento gratuito dove bambini e ragazzi dai sei ai dieci e dagli 11 ai 17 anni di età saranno invitati a partecipare a giochi di ruolo e da tavolo.

Per informazioni, telefonare allo 059 906010 negli orari di apertura della biblioteca.