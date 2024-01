La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due cittadini tunisini di 31 e 17 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Nella mattinata di ieri, personale in borghese del Commissariato di P.S. di Carpi, nel corso di una specifica attività antidroga nel centro cittadino, notava un via vai sospetto all’interno di una struttura ricettiva. In particolare, veniva riconosciuto uno dei due indagati, il 31enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che intorno alle ore 14.00 faceva ingresso nell’hotel.

Appurato che lo stesso aveva prenotato una camera matrimoniale per 15 giorni, gli agenti decidevano di farvi accesso e di effettuare verifiche più approfondite. Di fatto, all’interno di della stanza erano presenti entrambi gli indagati in stato di evidente agitazione.

In esito a perquisizione personale e locale, venivano rinvenuti e sequestrati 395,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 4 involucri, occultati nel controsoffitto sopra ad un faretto dell’illuminazione, un bilancino di precisione e 805 euro in contanti.

La Procura della Repubblica sta procedendo a richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del 31enne.