È uno spettacolo essenziale nell’allestimento per lasciare spazio alla parola e alle risate, quello proposto dall’attore, comico, conduttore televisivo e scrittore Luca Bizzarri, che torna al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 1° febbraio alle ore 21.00 con Non hanno un amico.

Scritto da Bizzarri assieme all’autore Ugo Ripamonti, lo spettacolo è tratto dall’omonimo podcast edito da Chora Media, nato nel 2022 per raccontare la campagna elettorale e che ha riscosso un grande successo – con una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese –, tanto da rendere lo stesso titolo un’espressione in voga tra il pubblico.

Comunicazione politica dei giorni nostri, fenomeni social, costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale sono al centro della messa in scena, in cui Bizzarri – con la sua satira astuta – porta lo spettatore a ridere di sé stesso, delle sue debolezze e dei suoi tic: un’ora in cui ci si rispecchia in quel racconto, che restituisce l’immagine di una società che rifiuta di vedere le sue “deformità”.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni

