Hanno preso il via questa mattina i lavori che porteranno alla realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia 0-6 denominato “Sant’Agostino” in viale Trieste, 69 Sassuolo.

“Con l’avvio del cantiere questa mattina – commenta il Vicesindaco con delega al Pnrr Alessandro Lucenti – si avvicina ulteriormente la realizzazione di un nuovo polo scolastico per i più piccoli, moderno, efficiente e capiente, realizzato secondo tutti i dettami del risparmio energetico. Un iter lungo, dall’approvazione del progetto esecutivo alla gara d’appalto, ma finalmente partito per un’opera che porterà alla realizzazione del nuovo polo per l’infanzia capace di accogliere bambini dal nido all’età dell’obbligo. La struttura sarà realizzata grazie ad un progetto che si è aggiudicato 3.300.000 € di fondi Pnrr, grazie all’importante lavoro svolto da tutti i tecnici che hanno presentato progetti completi, strutturati e nei tempi stretti imposti da questo tipo di finanziamento; non è un caso che Sassuolo sia tra le pochissime realtà modenesi che potranno approfittare di queste importanti risorse. Il restante milione e mezzo sarà invece a carico del Comune. Abbiamo, inoltre, richiesto un ulteriore contributo FOI, il Fondo per le Opere Indifferibili per l’aumento dei prezzi, che abbiamo ottenuto per un ammontare di €1.293.165,59 che va a coprire l’intero importo”.