Oggi intorno alle 15:30, in via Di Casaglia a Bologna, un’autovettura è finita contro un trenino adibito al trasporto di turisti e diretto al Santuario di San Luca. Due delle 22 persone trasportate in quel momento sono state affidate al personale sanitario, altre medicate sul posto. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e la Polizia locale, oltre al 118.