Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio, operatori delle Volanti di Reggio Emilia intervenivano presso il Centro Commerciale “Ariosto” su segnalazione del direttore, poiché poco prima la guardia di sicurezza aveva sorpreso una donna e un giovane oltrepassare le casse con merce non pagata del valore di circa 300 euro.

Immediatamente i due venivano raggiunti e fermati dalla guardia di sicurezza e dal vicedirettore, ma, al fine di guadagnarsi la fuga, la donna lasciava cadere in terra la busta e afferrava e strattonava al collo la guardia di sicurezza, mentre il giovane sferrava una gomitata alla schiena del vicedirettore che cercava di rallentare la fuga dei due frapponendosi tra gli stessi e le scale mobili di quel Centro Commerciale.

La donna, una 46enne residente a Reggio Emilia, e il giovane, 16enne figlio della donna, tentavano la fuga ma gli operatori delle Volanti, giunti prontamente sul posto, riuscivano a intercettarli e fermarli chiudendo le vie di fuga prima che potesse allontanarsi, e li accompagnavano pressi la Questura per i necessari accertamenti.

Al termine degli adempimenti di rito la 46enne veniva tratta in arresto per l’ipotesi di reato di rapina in concorso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. A carico del 16enne, invece, veniva eseguito accompagnamento ai sensi dell’art. 18 DPR 448/1988 e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dei minori in attesa di giudizio.