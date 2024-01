Durante la fiera di San Geminiano, mercoledì 31 gennaio, oltre ai controlli della Polizia locale per la prevenzione di borseggi, furti e vendite da parte di abusivi, sono previsti anche controlli di tipo commerciale con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Le verifiche che sono state effettuate sugli ambulanti presenti alla fiera di Sant’Antonio hanno infatti evidenziato irregolarità relative al lavoro sommerso, che hanno comportato quattro provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori in nero. Il totale delle sanzioni amministrative e penali comminate in quell’occasione è risultato essere di 32 mila euro.

I controlli commerciali si svolgono in occasione di tutte le manifestazioni fieristiche e hanno l’obiettivo di garantire i clienti, i lavoratori e di prevenire, per ragioni di equità, possibili situazioni di concorrenza sleale nel settore.

Per San Geminiano, inoltre, è di nuovo attivo anche il presidio “Città sociale e sicura” in piazza Matteotti con la presenza di operatori della Polizia locale e volontari delle associazioni Narxis, Fare Ambiente, Gel, Gev, Aeop, Ana e Associazione nazionale Carabinieri.