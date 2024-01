Settimo incontro tematico per il percorso del #PIF24: il ritrovo è sabato 3 febbraio nella sala civica di Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano) dalle 10:00 alle 12:00, per parlare di legalità, lotta alle mafie e alla corruzione. Si partirà da un inquadramento generale sul fenomeno mafioso ad oggi, con una particolare attenzione alla nostra regione e agli sviluppi post-processo Aemilia, il più grande maxi-processo per mafia del nord Italia. Si passerà poi ad un focus sull’impegno contro le mafie nei territori, in particolare nella provincia di Modena.

Saranno presenti: Enza Rando, senatrice PD ed ex vicepresidente di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Laura Sala, referente UniLibera Modena.

La seconda parte dell’incontro prevede il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno insieme delle proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Circolo PD di Fiorano, a questo link: https://youtube.com/live/ojNAvca3cHM?feature=share