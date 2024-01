Dopo oltre 35 anni di carriera in Ausl, oggi – 31 gennaio – è l’ultimo giorno di lavoro di Massimo Garagnani, Direttore del Servizio Unico di Ingegneria Clinica afferente all’Azienda USL di Modena e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo alcune esperienze nell’industria privata nel settore medicale, nel 1987 Garagnani viene assunto dall’allora USL in qualità di Ingegnere Dirigente nel Servizio Tecnico con l’incarico di iniziare a gestire le tecnologie biomediche.

Nel 1994, con l’istituzione dell’Azienda USL di Modena, diventa Direttore del neo-costituito Servizio di Ingegneria Clinica, anno in cui consegue anche il diploma di Specializzazione in Ingegneria Clinica all’Università degli Studi di Trieste. Nel corso degli anni, Garagnani – col suo gruppo di lavoro – ha consolidato le procedure per una gestione sicura, appropriata ed efficiente delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici tecnologici (sia hardware che software) considerando tutti gli aspetti che coinvolgono il ciclo di vita delle tecnologie (dall’acquisizione sino alla dismissione) con particolare evidenza ai benefici e alla sicurezza dei pazienti. Particolarmente rilevante il suo contributo alla digitalizzazione dei dati clinici nell’ambito della realizzazione dei nuovi ospedali di Baggiovara e Sassuolo.

Nel 2016 Garagnani è diventato Direttore del Servizio Unico di Ingegneria di Ausl e Aou. Il lavoro svolto in questi anni dal servizio che ha guidato, ha messo in evidenza l’importanza delle tecnologie nella cura della salute, soprattutto nei momenti più delicati come il terremoto del 2012 e la pandemia Covid, con l’obiettivo di portare sempre più benefici ai pazienti e ai cittadini in termini di sicurezza dei dati.

Garagnani è stato inoltre socio fondatore dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) costituita a Milano nel 1993, di cui è stato anche presidente fino al 2000 e membro del consiglio direttivo.

L’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rivolgono un grande ringraziamento a Garagnani per la sua grande professionalità, le capacità, l’intuito e l’impegno nel contribuire all’evoluzione di un ambito, come quello delle tecnologie digitali, che nel tempo sono diventate tra i pilastri per il buon funzionamento della sanità locale e dell’assistenza sanitaria alla popolazione. Il suo esempio rimarrà ispirazione per i professionisti che continueranno nel solco del suo lavoro negli anni a venire.

Il nuovo Direttore facente funzione del Servizio Unico di Ingegneria Clinica sarà la dottoressa Sonia Cecoli.