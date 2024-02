Nel primo pomeriggio dello scorso 31 gennaio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Bologna due cittadini marocchini di 23 e 27 anni per spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti nella zona di via Guelfa, gli Agenti della 4^ Sez. della Squadra Mobile di Bologna – Contrasto al crimine diffuso – procedevano ad effettuare un servizio di osservazione, nel quale notavano un uomo che effettuava una cessione di sostanza stupefacente ad un altro soggetto.

Gli operatori, pertanto, procedevano a fermare i due soggetti e li sottoponevano a perquisizione personale. Al giovane ventitreenne venivano rinvenute n. 12 palline di cocaina nonché 145 € in contanti di piccolo taglio, mentre, l’uomo ventisettenne veniva trovato in possesso di denaro contante dal valore di circa 450 €.

Gli operatori estendevano la perquisizione al domicilio, e nel corso della stessa trovavano occultato nell’armadio un “sasso” di cocaina nonché oltre 2400€ in contanti di piccolo taglio.

A seguito di tutte le attività di rito, procedevano al sequestro di 21 palline e 1 confezione di sostanza stupefacente per un totale di 27g di cocaina nonché di una somma pari a 2430€ in contanti di piccolo taglio.

Da ulteriori indagini emergeva che i due uomini marocchini avevano numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti ed entrambi erano irregolari sul territorio nazionale. I due venivano tratti in arresto e condotti presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo.