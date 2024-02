La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale un cittadino pakistano di 20 anni. Questa notte intorno alle 3:30, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta su segnalazione al numero di emergenza 112NUE, in centro storico dove un uomo aveva infranto con un sasso la vetrina di un negozio per poi asportare della merce esposta ed occultarla all’interno di una sacca.

Gli agenti, portatisi subito sul posto, hanno individuato nelle immediate vicinanze un uomo perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal cittadino alla Centrale Operativa. L’indagato, alla vista della Polizia, ha tentato di nascondersi tra i tavolini di un dehors, ma è stato fermato e trovato in possesso di alcuni generi alimentari, asportati poco prima dal negozio, come confermato dal titolare. Dal sopralluogo è stata constatata l’effettiva effrazione della vetrina con vetri sparsi per terra, in corrispondenza della quale gli scaffali erano sottosopra.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, risulta avere in atto la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., disposta dal Tribunale di Bologna. All’esito dell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Modena.