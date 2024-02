Il prossimo fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti culturali a Fiorano Modenese.

Sabato 3 febbraio 2024 va in scena al teatro Astoria di Fiorano Modenese lo spettacolo “Salveremo Il Mondo Prima Dell’alba” di Carrozzeria Orfeo che affronta alcuni tra i nodi più sensibili della nostra contemporaneità con uno sguardo lucido e ironico.

Domenica 4 febbraio 2024, alle ore 17, presso il Circolo Nuraghe, a Villa Cuoghi in via Gramsci n. 32, Stefano Serri, autore del libro “Bradipismi – Dieci racconti lenti” converserà con Morena Silingardi, con accompagnamento musicale di Giovanni Pietri. Al termine momento del tè organizzato dall’Associazione INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming, l’associazione Amici della Musica “Nino Rota” e il Circolo Nuraghe. Ingresso gratuito.

Sempre domenica 4 febbraio, alle ore 17, concerto “Electik Classica” al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto con il Maestro Gen Llukaci, il Maestro Massimo Orlandini e Francesco Ferrari, organizzata dal Comitato Fiorano in Festa

Infine domenica, alle ore 18.30, al cinema teatro Astoria è in programma il film “Foglie al vento”, premiato al Festival di Cannes.

Tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune di Fiorano Modenese.