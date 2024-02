Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse lavorazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 febbraio, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.

Dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 febbraio, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, dalle 22:00 di domenica 4 alle 6:00 di lunedì 5 febbraio, sarà necessario chiudere i seguenti tratti, in modalità alternata:

sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 San Vitale e 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno contestualmente chiusi gli svincoli 11 bis Castenaso e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 San Vitale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda della Leona, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda Giuseppe Modonesi, via dell’Industria, rotonda Armando Gagliani, rotonda Sabina Santilli, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giusepe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 11 bis e 10, verso Casalecchio/A1: svincolo 9 San Donato.

Rarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 9 San Donato e 8 bis Viale Europa Caab, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Armando Gagliani, rotonda Sabina Santilli, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giusepe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, viale Europa, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 8 Fiera; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 9 e 8 bis verso Casalecchio/A1: svincolo 8 Fiera.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e chiuso anche, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, il ramo di svincolo che dalla Tangenziale immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura del ramo di immissione all’entrata di Bologna Arcoveggio, seguire il suddetto itinerario ed entrare sulla A13 dallo svincolo posto sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro; per la chiusura dello svincolo 7, in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 6 Castelmaggiore.