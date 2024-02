Il Comune di Castelnovo Monti, nell’ultimo anno, ha trasformato la raccolta porta a porta già presente nel Capoluogo e a Felina, consegnando agli utenti i nuovi contenitori dotati di microchip per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. I cittadini delle frazioni di Castelnovo hanno invece ricevuto l’Ecocard con la quale è possibile conferire il rifiuto indifferenziato nei nuovi cassonetti posizionati nel territorio.

I nuovi contenitori e l’Ecocard sono strumenti predisposti per il nuovo sistema di calcolo: la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). Nel pieghevole allegato alla lettera che tutti i cittadini e le aziende castelnovesi stanno ricevendo, è illustrato il numero di vuotature minime annuali addebitate per famiglia e tipologia di contenitore. In questo modo saranno premiati i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti.

Scaricando l’App Iren You una volta entrato a regime il sistema, sarà possibile verificare il numero delle effettive vuotature del rifiuto indifferenziato di ogni utenza, avendo sotto controllo i propri svuotamenti.

I cittadini troveranno allegata anche la Guida ai Servizi presenti sul territorio: dalla raccolta stradale degli oli esausti al Giroverde, dagli orari dei Centri di Raccolta al sistema premiante e, non ultimo, il servizio di raccolta gratuita rifiuti ingombranti a domicilio.

Ricordiamo che per informazioni, richieste e segnalazioni ambientali è possibile:

scaricare l’ App Iren Ambiente

telefonare gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 212607 , dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00

, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 scrivere una mail emilia@gruppoiren.it