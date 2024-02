Un morto e tre feriti, di cui uno grave, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15:00 all’interno della galleria Ca’ Manarino, sulla Statale 63 a Casina. Due auto si sono scontrate frontalmente e nell’impatto ha perso la vita un’anziana donna di 83 anni. Un altro anziano, un uomo di 89 anni, incastrato nell’abitacolo è stato estratto dai vigili del fuoco ed affidato ai sanitari del 118 che lo hanno elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma.

Pare che alla guida dell’auto ci fosse il figlio 46enne della coppia, ferito ma in modo non grave: è stato infatti trasportato in codice 2 all’Ospedale di Reggio Emilia. Sull’altra auto un giovane di 25 anni, pure lui ricoverato a Reggio Emilia in condizioni di media gravità. Disagi al traffico: la galleria è stata chiusa per permettere i rilievi e la viabilità deviata sulla strada provinciale 98.