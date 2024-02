BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna vince 4-2 il derby emiliano contro il Sassuolo, la squadra di Motta è tornata a vincere dopo quattro turni senza i tre punti. I rossoblù agganciano l’Atalanta in quarta posizione, in attesa della sfida dei bergamaschi contro la Lazio, notte fonda per i neroverdi alla tredicesima sconfitta in stagione. Motta si è affidato al solito 4-2-3-1 con Zirkzee unica punta supportato da Fabbian, Ferguson e Urbanski: ancora panchina per Orsolini, in mezzo al campo spazio al duo svizzero Freuler-Aebischer. Dionisi ha risposto con un modulo speculare, tante le assenze per il tecnico neroverde a partire da Berardi, fermo a causa di una lesione al menisco. La gara del Dall’Ara non ha deluso le aspettative, il punteggio si è sbloccato al 13′ quando, su un errore in fase di costruzione dal basso da parte dei padroni di casa, Thorstvedt ha trovato la rete del vantaggio. I felsinei si sono aggrappati alla qualità di Zirkzee, l’olandese al 24′ – dopo diverse giocate pericolose, ha pareggiato i conti sugli sviluppi di un corner grazie a una conclusione precisa sul secondo palo (decisiva la deviazione di Vita, il pallone era destinato fuori dallo specchio).

Dieci minuti più tardi gli ospiti sono tornati di nuovo in vantaggio grazie a Volpato, il trequartista scuola Roma ha superato per la seconda volta Skorupski grazie a un piazzato sul secondo palo dal limite dell’area. I rossoblù hanno alzato notevolmente il ritmo nella ripresa, l’ingresso di Saelemaekers e Orsolini ha aumentato il peso offensivo dei padroni di casa: le scelte hanno ripagato Motta al 28′ della ripresa quando Fabbian, pescato da un traversone di Kristiansen, ha superato di testa Consigli. Nei minuti finali il Bologna ha cambiato marcia, al 38′ Ferguson ha firmato il sorpasso con una conclusione precisa dal limite dell’area, tre minuti più tardi Saelemaekers, su un rinvio maldestro di Tressoldi, ha chiuso definitivamente il match.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).