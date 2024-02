Uscito di casa alle 21.00 di ieri è caduto accidentalmente a terra. Non riuscendo ad alzarsi l’uomo, un 90enne di Quattro Castella, ha dovuto giocoforza trascorrere tutta la notte al freddo in strada. Solo poco prima delle 6 di questa mattina un’autista della società SETA, che cura il servizio pubblico di trasporti a Reggio Emilia, ha allertato i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e i sanitari del 118 avendo notato, durante il servizio, l’anziano in difficoltà a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Quattro Castella e il personale sanitario del 118. I sanitari hanno soccorso l’uomo, apparso in discrete condizioni di salute nonostante il freddo patito tutta la notte, e a mezzo ambulanza lo hanno condotto per i controlli del caso presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.