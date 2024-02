La Polizia di Stato è impegnata in attività e incontri di educazione alla legalità presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. Nello specifico, la Questura di Bologna partecipa a numerosi programmi di formazione ed approfondimento su temi che riguardano la legalità, i fenomeni di microcriminalità e le attività illecite, con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura del rispetto delle regole.

Anche le Specialità della Polizia di Stato svolgono un lavoro importante in tal senso: la Polizia di Frontiera approfondisce temi quali regole e corretti comportamenti da adottare in occasione di viaggi nell’area dell’Unione Europea. Negli incontri con gli studenti delle classi superiori viene trattato anche il tema dei documenti validi per l’espatrio, il “Trattato di “Schengen”, l’area “Schengen” ed i Paesi che ne fanno parte, l’istituzione dell’Unione Europea, le libertà previste dalla CEDU e la sicurezza aeroportuale.

La Polizia Postale è impegnata ad affrontare, tra gli altri, i temi del cyber bullismo e l’educazione ad un corretto utilizzo dei Social Network. In occasione del “Safer internet Day”, giornata mondiale sulla sicurezza informatica fissata ogni anno il 6 febbraio, sono calendarizzati specifici incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori.

All’inizio di ogni semestre accademico, infine, Funzionari di Polizia in forza all’U.P.G.S.P. (foto) incontrano gli studenti americani che trascorrono un periodo di studio a Bologna, in un importante incontro di orientamento nel quale vengono spiegati i comportamenti da adottare e quelli da evitare ed illustrata la normativa italiana.