Per tutto il decorso weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno proceduto all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, incentrati anche

sul rispetto delle norme dl Codice della Strada e, pertanto, alla tutela dell’incolumità dei

cittadini ed in particolare dei tanti giovani che hanno deciso di trascorrere il fine settimana

nei locali della provincia.

Posti di controllo sono stati eseguiti in particolare nelle strade che attraversano i

territori dei comuni di Mirandola e Soliera, nel corso dei quali sono state identificate 39

persone e fermati 19 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti con

etilometro. I controlli sono stati estesi anche a 3 esercizi pubblici, con ispezioni che hanno

consentito di rilevare la regolarità delle prestazioni.

Nell’ambito del servizio, a Mirandola è stato tratto in arresto un uomo 64enne in

esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova,

dovendo l’interessato espiare una pena di circa 8 mesi di reclusione per un furto aggravato

commesso nel 2014 a Moglia (MN). Per effetto del provvedimento, l’uomo è stato tradotto

al carcere di Modena.

I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, in altrettanti posti di controllo alla

circolazione stradale, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di due utenti della

strada poiché colti alla guida dei propri autoveicoli in stato di ebbrezza alcoolica. La

sanzione accessoria del ritiro della patente di guida è stata applicata ad entrambi gli

interessati, così come il fermo dei veicoli.

A Modena i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno operato controlli

ed ispezioni nei parchi della città e nelle zone in genere colpite da episodi di

microcriminalità. Nell’ambito di tale attività, i militari hanno fermato e sottoposto a

perquisizione un uomo di 27 anni sorpreso a cedere una dose di “crack” ad altro giovane

21enne.

Il primo è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per

spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è stato segnalato quale assuntore alla locale

Prefettur