Alessandro Gassmann alla regia e Giorgio Pasotti in scena si misurano con le parole di Franz Kafka in ‘Racconti disumani’, lo spettacolo che andrà in scena martedì 6 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna. Il testo è tratto da due racconti dello scrittore boemo: ‘Una relazione per un’accademia’ e ‘La tana’, due storie di animali che, però, parlano agli uomini degli uomini.

‘Una relazione per un’accademia’, pubblicato la prima volta nel 1917, affronta il tema della superficialità di un’esistenza fondata su comportamenti stereotipati. Protagonista è una scimmia che racconta come, in cinque anni, sia riuscita ad adeguarsi al sistema umano per uscire dalla gabbia in cui era stata rinchiusa dopo la cattura e guadagnare, così, una sorta di libertà. La narrazione in prima persona, divertita e distaccata, ripercorre lo studio delle abitudini degli uomini che, con sorprendente facilità possono essere imitate e replicate…

Info: Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it