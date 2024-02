Un cittadino trova per terra un I-Phone nuovissimo e lo porta al Comando della Polizia Locale, che riesce a rintracciare il legittimo proprietario e a restituirglielo: un signore che ne aveva denunciato lo smarrimento nella propria città in Toscana, appena era rientrato da Carpi e si era reso conto della mancanza.

Grazie a quella denuncia, gli agenti della P. L. carpigiana – dopo aver analizzato il dispositivo e consultata la banca dati nazionale – sono risaliti al titolare, che così è potuto venire a ritirarlo, esprimendo particolare gratitudine per il ritrovamento e la riconsegna del prezioso strumento (oltre duemila euro di valore).

Sottolinea Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione: «E’ sempre importante denunciare lo smarrimento o il furto dei dispositivi elettronici, perché grazie alla denuncia è possibile risalire ai legittimi proprietari. Colgo l’occasione per ringraziare la grande collaborazione dei cittadini che, come in questo caso, consegnano oggetti di valore al nostro Ufficio oggetti smarriti. Va ricordato che chi fosse sorpreso a detenere uno smartphone rubato, viene denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, e gli viene immediatamente sequestrato il dispositivo».