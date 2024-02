Cielo coperto o molto nuvoloso per nubi basse e stratificate che al suolo potranno limitare la visibilità con foschie dense ed estesi banchi di nebbia al mattino, in diradamento nelle ore centrali della giornata. Sui rilievi di crinale del settore occidentale non si esclude la possibilità di deboli piogge.

Temperature minime in aumento comprese tra 3 e 6 gradi; massime pressoché stazionarie, comprese tra 9 e 12 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura; sui rilievi deboli-moderati con rinforzi dai quadranti meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)