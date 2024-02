La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 59 anni per il reato di truffa, consumata in rete.

L’indagato aveva inserito su un sito on line un annuncio di affitto di un appartamento “case vacanze”. Contrattato il prezzo con l’acquirente, in modo da indurla in errore sulla serietà della proposta commerciale pubblicata e sulla sua reale intenzione di affittarle l’appartamento, si era fatto inviare la somma di 640 euro, rendendosi successivamente irreperibile.

Le attività di indagine avviate dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Mirandola, a seguito di denuncia formalizzata dalla vittima, hanno permesso di risalire all’identità del 59enne, residente fuori regione.