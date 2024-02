Intervenuti presso un esercizio commerciale di Castelnovo né Monti, dove era stata segnalata la presenza di un uomo straniero che aveva danneggiato alcuni suppellettili dello stesso locale, sul posto i carabinieri constatavano che l’uomo si era già allontanato, rintracciandolo pochi minuti dopo in un’altra via. Alla vista dei militari l’uomo, in evidente stato di ebrezza, si dimostrava sin da subito poco collaborativo, inveendo contro i carabinieri, dando in escandescenza, sferrando calci ai componenti della pattuglia della stazione di Baiso intervenuti sul posto.

Seppur a fatica, i militari riuscivano a bloccare l’uomo e a condurlo in caserma, dove continuava imperterrito la sua condotta resistente che con molta fatica e pazienza veniva poi vinta dagli operanti. Per questi motivi con le accuse di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i carabinieri della stazione di Baiso hanno arrestato un cittadino marocchino di 44 anni domiciliato in un comune dell’appennino reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Il fatto è accaduto ieri mattina.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.