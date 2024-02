Il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, diretto dal dottor Giuseppe Pezzuto ha organizzato un ciclo di tre seminari sulla fragilità, col patrocinio del Charitas ASP, di Controvento e di Progetto Crescere. L’iniziativa formativa, di cui è referente scientifico il dottor Marco Gaspari Pellei, medico del Pronto Soccorso, è rivolta al personale del Policlinico e dell’Ospedale Civile. Il primo appuntamento è previsto martedì 13 febbraio (9,00-13,00) e si intitola Empowerment e narrazione: il bambino al Pronto Soccorso. Il secondo si terrà il 20 marzo e tratterà la disabilità, il terzo il 27 marzo si occuperà dell’anziano.

“Il pronto soccorso è l’unico luogo aperto, ogni ora di ogni giorno dell’anno, deputato a rispondere alle emergenze medico – chirurgiche dei cittadini ha ricordato il dottor Giuseppe Pezzuto – La gamma delle richieste, le tempistiche imposte dalle situazioni ed i complessi problemi di gestione possono rendere il pronto soccorso un luogo poco confortevole per il paziente. Ciò vale, in modo particolare, per le persone con diversi tipi di fragilità come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità”.

“La condizione di fragilità riduce, infatti, in vario modo, le capacità di adattamento allo stress derivato dalle condizioni medico – chirurgiche in sé e dalle modalità della organizzazione. Il ciclo di incontri proposti documenta come sia possibile adattare l’organizzazione del pronto soccorso anche alle condizioni di fragilità. Professionalità, partecipazione attiva di ogni operatore e adesione ad una cornice etica esplicita e univoca possono concorrere a realizzare un “buon lavoro”. L’assunto dei tre incontri è che l’attenzione alle condizioni di fragilità può contribuire a un miglioramento generale e continuo delle organizzazioni e un impiego ottimale delle risorse disponibili” – ha precisato il referente scientifico, dottor Marco Gaspari Pellei.

Programma dell’incontro di martedì 13 febbraio

09.00 – 09.15 Introduzione: obiettivo del ciclo di seminari

Giuseppe Pezzuto, Direttore Pronto Soccorso Policlinico di Modena

09.15 – 09.45 Innovazione nella assistenza e principio di reciprocità

Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center.

09.45 – 10.15 Un mondo perfetto

Marco Gaspari Pellei, Medico del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena

10.15 – 10.45 Narrazioni delle esperienze e validazione delle innovazioni

Tatiana Rocchi (OSS Pronto Soccorso), Ida Petrella (OSS Pronto Soccorso) Angela Licitra (Infermiera Pronto Soccorso

10.45 – 11.45 Stress e qualità dell’attaccamento dei bambini nelle emergenze sanitarie: quali ripercussioni nello sviluppo

Ciro Ruggerini, Neuropsichiatra Infantile

11.45 – 12.45 Tavola rotonda

Maria Carmen Marongiu (Ortopedia e Traumatologia Policlinico), Marco Lando (Chirurgia della Mano Policlinico), Francesco Mattioli (Otorinolaringoiatria Policlinico), Pierluca Ceccarelli (Direttore Chirurgia Pediatrica Policlinico), Lorenzo Lughetti (Direttore Pediatria Policlinico), Antonio Persico (Responsabile Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, Policlinico), Claudia Lasagni (Dermatologia Policlinico), Laura Chiesi (Oculistica Policlinico).