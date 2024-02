Progressive schiarite a partire dal settore occidentale con residui addensamenti sul settore orientale, dove non si escludono deboli e brevi rovesci in mattinata. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sulle pianure occidentali, comprese tra 2 e 7 gradi. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 12 e 14 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali, deboli variabili in serata. Mare mosso con moto ondoso in graduale attenuazione, poco mosso in serata.

(Arpae)