Un bando per la concessione di contributi e benefici economici per le associazioni che operano nell’ambito del volontariato sociale e della solidarietà internazionale. Lo ha pubblicato nei giorni scorsi il Comune di Maranello; il termine per la presentazione delle domande è il 27 febbraio alle ore 12.

“Anche quest’anno vogliamo continuare a supportare le associazioni impegnate nei progetti con una forte valenza sociale”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “Con questo bando mettiamo a disposizione risorse per iniziative di inclusione sociale e solidarietà: sono temi che ci stanno a cuore e sempre più centrali in una fase storica complessa come quella attuale. Volontari e associazioni sono una ricchezza importante per Maranello: come amministrazione, con questo progetto ma non solo, intendiamo continuare a valorizzarli”.

Tramite il bando l’amministrazione comunale, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, vuole promuovere e sostenere progetti che trovino concreta espressione nei settori di intervento della promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale ed inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate, sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative a carattere socio-culturale legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale, informazione e formazione alla cittadinanza in ambito umanitario, di prevenzione e salute.

Possono partecipare enti del terzo settore iscritti o in corso di iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore, con sede legale o operativa nel territorio comunale; associazioni non riconosciute, fondazioni o organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che abbiano la sede legale o operativa nel territorio comunale. La domanda compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro il termine di scadenza del 27 febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello (sezione Avvisi) e presso il Servizio Cultura del Comune, in Piazza Libertà 33.