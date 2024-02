Mirandola si appresta a festeggiare, con un programma articolato e pensato per tutte le fasce d’età, la festa degli innamorati: San Valentino. Piazza Costituente, da due settimane già vestita di rosso, diventa il luogo ideale per una passeggiata pomeridiana all’insegna dello shopping con possibile “tappa/selfie” presso la panchina dell’amore (allestita proprio ai piedi della statua di Giovanni Pico) o dal grande cuore installato a pochi passi dal castello.

Inoltre, per chiunque lo desideri – grazie alla collaborazione stretta per l’occasione fra il Comune e la Società Mirandolese FC – sarà possibile fruire della pista di pattinaggio ad un prezzo speciale: solamente 12€ a coppia (4€ di sconto). Non è tutto: facendo shopping nelle attività del centro – presso i negozi aderenti all’iniziativa “San Valentino 2024” – sarà possibile ottenere un “cupon” contenente sconti, promozioni e incredibili omaggi, utilizzabile in tutti gli altri esercizi facenti parte dell’iniziativa.

La sera Mirandola, grazie alla preziosa collaborazione offerta da quattro ristoratori del Centro Storico (“Le Alchimie dei Pico”, “Bistro28”, “Acetone” e “La Bottega Mirandola”), indosserà il proprio vestito elegante, per consentire alle coppie che decideranno di celebrare il proprio amore in Città, di degustare menu speciali, pensati per cene a lume di candela, accompagnate da musiche romantiche di sottofondo (previsto un percorso itinerante eseguito da una band), ricevendo al termine della serata un pensierino “Green”. Tutto questo è “Mirandola in Love 2024”.

“Abbiamo voluto promuovere la festa degli innamorati a Mirandola, convinti che la nostra Città possa rappresentare un contesto ideale per tutte le coppie di ogni generazione – commenta l’Assessore Gandolfi – Mercoledì 14 Febbraio sarà un’occasione perfetta, per ribadirsi i propri sentimenti, potendo contare su una Piazza nella quale già da inizio Febbraio campeggiano il grande Cuore rosso e la panchina degli innamorati ai piedi della statua di Giovanni Pico. Un contesto che si arricchisce, grazie all’aiuto degli amici della Mirandolese, della possibilità di pattinare insieme, prima di concludere la serata con una cena a lume di candela, rigorosamente nel segno della cucina della nostra tradizione”.