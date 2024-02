L’impianto sportivo di via Ugo da Carpi, che comprende la palestra “Floriano Gallesi” e il campo da calcetto “Nicola Ruggiero”, sarà gestito dalla “Mondial Quartirolo”: l’ha deciso la Giunta, approvando il progetto di rigenerazione presentato dall’associazione.

Il Comune darà in concessione la struttura per dieci anni, nei quali l’associazione, oltre a utenze e manutenzioni ordinarie, si farà carico di lavori di manutenzione straordinaria per più di 200.000 euro: adeguamento agli standard di sicurezza, rifacimento del manto del campo e creazione di spogliatoi propri, in aggiunta a quelli interni, che saranno restaurati. Resteranno a carico dell’Ente eventuali ulteriori manutenzioni straordinarie che si rendessero indispensabili nel decennio.

La “Mondial Quartirolo” non riceverà contributi comunali, ma potrà contare sulle entrate derivanti dalla propria attività sportiva, da sponsor e dalle tariffe per l’utilizzo dell’impianto da parte di terzi, come definite dalla Giunta.

Spiega l’assessore allo Sport Andrea Artioli: « Abbiamo interpretato in senso propositivo le finalità della nuova legge che offre una opportunità a fronte di una situazione, generalizzata a livello nazionale, in cui una parte considerevole degli impianti sportivi è di proprietà pubblica, mentre lo svolgimento dell’attività sportiva di base è garantito da società senza fini di lucro. Abbiamo insomma approfittato, in modo credo coraggioso, di una normativa non ancora collaudata pensando al bene della città, per restituire il prima possibile la palestra a chi pratica sport. Ringrazio quindi la Mondial Quartirolo per aver messo a disposizione risorse proprie, sia in termini finanziari che umani, per contribuire ad incrementare un patrimonio pubblico di cui tutti potranno beneficiare. Sono sicuro che la Gallesi, chiusa da un anno e mezzo, sia in ottime mani e che potrà riaprire quanto prima. »

Si stima che la concessione sarà perfezionata entro poche settimane.