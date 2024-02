E’ notizia di questi giorni che più di un milione di under 35 è a rischio elevato di dipendenza da social media (social media addiction), mentre oltre 430 mila giovani tra 18 e i 23 anni (il 38% del totale) presentano un alto rischio di livello patologico. L’indagine realizzata dal gruppo italiano Demoskopika fotografa uno scenario preoccupante con conseguenze sociali tutte da definire.

Per fare insieme un po’ di chiarezza e valutare in maniera approfondita l’impatto dei social media sui più giovani, l’Unione del Sorbara organizza il ciclo di due incontri “Adolescenti e social media – una generazione cresciuta nella rete”, a cura della dott.ssa Cristina Codeluppi, pedagogista e mediatrice familiare del Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti i genitori interessati su prenotazione, si terranno giovedì 15 febbraio, dalle 18.30 alle 20.00, all’Istituto G. Marconi di Castelfranco Emilia e martedì 20 febbraio, sempre dalle 18.30, alla Scuola Primaria Fratelli Cervi di Nonantola.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare lo Sportello Informafamiglie: segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it