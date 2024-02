Il 16 febbraio 2024, in occasione della Giornata nazionale per il risparmio energetico, Florim aderisce alla campagna M’illumino di Meno per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

L’illuminazione esterna degli stabilimenti 4.0 di Florim a Fiorano Modenese e Mordano rimarrà spenta per l’intera giornata.

Un gesto simbolico ma di grande impatto che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema cruciale del risparmio energetico, da sempre al centro dell’azione di Florim e tradotta negli anni in iniziative concrete e fondamentali:

Tutti gli stabilimenti sono dotati di impianti all’avanguardia e a basso impatto energetico.

Dal 2011 Florim investe in impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Ad oggi l'azienda ha coperto 127.000 mq di superficie con pannelli per una potenza complessiva di 12,3 MWp.

Grazie a due impianti di cogenerazione e ai pannelli fotovoltaici l'azienda è in grado di autoprodurre fino al 100% del fabbisogno elettrico per le sedi italiane e quando necessario, acquista solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate.

Ad oggi circa l'80% degli stabilimenti produttivi può contare su luci LED a basso consumo energetico.

Florim ha prodotto e distribuito internamente un manuale su questo tema per la diffusione di buone pratiche negli ambienti di lavoro e nel contesto domestico.

Certificata ISO 50001 per la gestione dell’energia, Florim è determinata nell’evitare lo spreco energetico, non solo oggi, ma come impegno per un futuro più sostenibile.

Consapevole di quanto la transizione energetica sia cruciale e da intraprendere collettivamente, con questo gesto simbolico Florim mira a contribuire alla campagna di sensibilizzazione invitando il territorio a riflettere sulla necessità di ridurre i consumi e preservare le risorse.