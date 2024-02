Questa mattina alle ore 7.00 circa i carabinieri della stazione di Poviglio, su input dell’operatore in servizio al 112 attestato alla compagnia carabinieri di Guastalla, allertata dai vigili del fuoco, intervenivano in via Fermi del comune di Campegine dove si era sviluppata un’importante fuga di gas da una abitazione. L’inquilino è stato allontanato da casa senza conseguenze fisiche. La strada è stata chiusa al transito e le abitazioni più prossime al civico interessato dalla fuoriuscita di gas sono state fatte sgomberare. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche del caso in attesa dell’intervento del personale IRETI. Nessuna persona ferita.