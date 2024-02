La notte scorsa si è spenta all’età di 98 anni Lucia Maini, figura storica e testimone apprezzatissima della migliore cucina tradizionale modenese. Si deve infatti a lei l’apertura, con il marito Fermo Guerri, detto Imo, scomparso nel 2013, e la conduzione, come rezdora della cucina della Trattoria la Busa di Spilamberto dove tortellini e carrello dei bolliti non sono mai mancati. Ancora oggi, per il piacere degli amanti della tradizione, Simone Guerri, nipote di Lucia, infatti li propone rispettando rigorosamente la ricetta originaria messa a punto dalla nonna. La sua “fedeltà” alla tradizione fu anche “certificata” durante una puntata della trasmissione televisiva Geo & geo. In quella occasione Lucia preparò un sontuoso pranzo di Natale.

A ricordare la mamma è anche Luciano Guerri che, prima di affiancare in sala Simone ha avuto una brillante carriera nel mondo dei motori, tanto che a lui è stato dedicato il libro “Una vita in ufficio tecnico”, di Nunzia Manicardi, con la prefazione dell’ingegner Mauro Forghieri figura mitica con cui ha lavorato per tantissimi anni in Ferrari e non solo.

Anche per questo, all’Antica Trattoria La Busa, oltre a poter osservare cimeli – caschi, parti di motori, foto storiche – non di rado è possibile incontrare piloti e meccanici del mondo delle corse di ieri.