Al terzo tentativo di furto su un’auto in sosta lungo via Fontanelli si è dato alla fuga in quanto scoperto da un passante che ha immediatamente allertato il 112. Alle ricerche del presunto autore del tentato furto hanno provveduto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Poco dopo lungo via Toschi hanno individuato un uomo che per descrizione e abiti indossati corrispondeva al malvivente che scoperto durante il tentativo di furto su un’auto in sosta si era dato alla fuga. L’uomo veniva anche riconosciuto dal testimone motivo per cui veniva condotto in caserma.

I successivi accertamenti consentivano di appurare che oltre a una Volvo che presentava il finestrino rotto anche due altre autovetture parcheggiate nei pressi, ovvero una Mercedes Classe A e una Fiat Punto, presentavano i finestrini infranti da dove comunque nulla risultava essere stato rubato. Inoltre in una delle vetture i carabinieri rilevavano la presenza di tracce ematiche e guarda caso l’uomo fermato aveva entrambe le mani sporche di sangue.

Per questi motivi con l’accusa di tentato furto aggravato e continuato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 39 anni residente nel capoluogo reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.