“Come ogni anno, tra fine maggio e inizio giugno, anche quest’anno torna il festivaLOVE, nel dettaglio tra il 31 maggio e il 2 giugno”. Ad annunciarlo è stato nella serata di giovedì 15 febbraio il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti che, insieme all’assessore alla città attiva Matteo Caffettani, è intervenuto prima del monologo di Alessandro Bergonzoni. L’attore e autore bolognese ha poi salutato la notizia parlando per oltre un’ora di amore in tutte le sue accezioni, anche negative.

Uno spettacolo unico, gratuito per i prenotati, sold out out da giorni, che ha riscosso un successo davvero straordinario.