Cielo per lo più nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte stratificate, tendenza ad attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio sul settore occidentale. Foschie dense e banchi di nebbia lungo la costa e il corso del Po, in attenuazione nelle ore centrali della giornata. Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi tra 3 e 4 gradi; valori massimi tra 10 e 15 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare quasi calmo, poco mosso in serata.

(Arpae)