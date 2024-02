Condizioni di cielo per lo più poco nuvoloso al mattino; aumento della copertura dal pomeriggio. Foschie dense e banchi di nebbia lungo la costa e il corso del Po, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Temperature in lieve diminuzione, con le minime comprese tra 3 e 5 gradi, valori inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 11 e 13 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)