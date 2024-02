Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 febbraio sarà chiuso, per chi proviene dalle A13 Bologna-Padova, il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale, in direzione San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis Ferrarese e rientrare dallo stesso in direzione A1.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la SP5, SS16 e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Ancora sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova. Di conseguenza, per chi percorre la Tangenziale, con provenienza San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto o Casalecchio/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento sull’R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna). In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Interporto, sulla stessa A13, o a Bologna Fiera sulla A14.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Milano. Sarà chiusa anche la stazione di Sasso Marconi nord in entrata verso Bologna e, nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo est”. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere l’R43 Raccordo di Sasso Marconi, SS64 Nuova Porrettana, Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio; per la chiusura dell’entrata di Sasso Marconi: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.