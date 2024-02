Sicurezza sul lavoro: l’appello dei Tecnici della prevenzione di Modena e Reggio Emilia

“La tragedia di Firenze, che ha visto altre 5 persone perdere la vita nell’esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto come quello del lavoro, non può essere solo l’ennesimo momento per risvegliare temporaneamente le coscienze su una tematica importante come quella della salute e sicurezza sul lavoro.

Ancora oggi le morti sul lavoro e gli infortuni gravi rappresentano “per un Paese moderno, una piaga sociale.

Ogni giorno, infatti, nel nostro Paese ci sono persone che non fanno ritorno a casa; ogni giorno ci sono persone che subiscono gravi infortuni o che si ammalano lavorando.

All’indomani di simili eventi drammatici, sentiamo parlare di inasprimento delle sanzioni e di aumento dei controlli senza, invece, una reale analisi di quelli che dovrebbero essere gli interventi di prevenzione e le competenze necessarie al sistema lavoro.

È una questione di competenze!

La sicurezza sul lavoro necessita di professionisti con competenze capaci di correlare gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali agli effetti che le scelte hanno sulla salute dei lavoratori.

Servono professionisti idonei al controllo!”

A lanciare l’appello è Salvatore Di Ruocco, presidente della Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro di Reggio Emilia e Modena che rappresenta il 90% degli ispettori AUSL.

“I tecnici della prevenzione sono professionisti laureati con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, ambiente e igiene degli alimenti.

Le politiche che in questo ultimo periodo hanno portato ad assumere presso alcuni organi deputati alla vigilanza, personale senza alcuna conoscenza certificata della sicurezza sono fallimentari.

Chiederemo alla Regione Emilia Romagna un tavolo tecnico permanente per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – annuncia Massimiliano Contesini, presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Obiettivo del Tavolo, quello di elaborare proposte funzionali al miglioramento del sistema salute e sicurezza sul lavoro sulla base delle competenze e delle esperienze che quotidianamente, ciascun Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, esprime nel proprio agire professionale sia attraverso l’attività ispettiva sia in qualità di consulente.

Noi ci siamo!”

(La Commissione di Albo dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ordine TSRM e PSTRP delle province di Modena e Reggio Emilia)