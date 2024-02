La città di Sassuolo sta vivendo un periodo di grande preoccupazione a causa della crescente insicurezza che si sta diffondendo tra i suoi abitanti. Quasi ogni giorno – commenta Macchioni – siamo testimoni di episodi di violenza fisica, atti di vandalismo e crimini che mettono a repentaglio la sicurezza della comunità.

L’ultimo episodio di violenza, avvenuto questa sera davanti alla stazione di Reggio, ha colpito ancora una volta la cittadinanza. Due persone straniere coinvolte in una violenta lite, che ha portato a ferite da taglio per uno dei due, sono la prova tangibile di quanto la situazione sia degenerata.

Questi eventi alimentano il dibattito sull’aumento del numero di persone straniere presenti sul territorio, sollevando dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini. La nostra interrogazione in consiglio comunale su questo tema, che inizialmente poteva sembrare eccessiva, oggi risulta più che giustificata alla luce di quanto sta accadendo – ribadisce Macchioni.

È necessario un aumento delle pattuglie di polizia nelle zone più a rischio, un potenziamento delle misure di prevenzione e un maggiore controllo sull’immigrazione per evitare che individui pericolosi possano mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. Inoltre, è importante investire in programmi di reinserimento sociale e occupazionale per coloro che si trovano in situazioni di disagio e che potrebbero essere facilmente influenzati dalla criminalità.

Sindaco e autorità competenti devono prendere seri provvedimenti per contrastare questa ondata di criminalità; la nostra città ha bisogno di risposte concrete e immediate per ridurre questa emergenza e garantire una convivenza pacifica e sicura per i suoi abitanti. È fondamentale – conclude Macchioni – agire subito prima che la situazione peggiori ulteriormente.